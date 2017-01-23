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Babel 622 gün sonra...

Tarih23 Ocak 2017 , 20:58

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Babel 622 gün sonra...

Devre arasında İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından Beşiktaş'a transfer olan Ryan Babel, Süper Lig'de 622 gün sonra ilk golünü attı. Hollandalı golcü oyuncu ligdeki son golünü 12 Mayıs 2015'te Balikesirspor'a atmıştı.

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