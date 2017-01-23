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"Benim için bir hocadan çok daha fazlasısın..."
23 Ocak 2017 , 00:58
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Bursaspor'un genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, takımdan ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
Hamza Hamzaoğlu'nun olduğu dönemde Bursaspor'da forma şansı bulan genç isim, "Beni kazanmak için takımda tutman bana güvendiğin için beni oynatman benim için bir hocadan çok daha fazlasısın sen ve yardımcı hocalarım tek dileğim daha iyi yerlere gelmeniz ileride inşallah bir gün tekrar karşılaşırız." dedi.
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