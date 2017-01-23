- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'a Hırvat golcü!
23 Ocak 2017 , 08:30
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Mitroviç’in transferi sırasında menajeriyle iyi ilişkiler kuran Beşiktaş, forveti de bir Hırvat futbolcuya teslim etmeye hazırlanıyor. Mandzukic’i Juventus’tan kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, olmazsa alternatiflere bakacak.
Transfer çalışmalarında artık sona doğru yaklaşan ve kiralama seçeneğiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, bir kaç gün içerisinde tercihlerindeki son kararı verecek.
Bugüne kadar Mandzukic, Martinez, Eder, Ulloa ve Torres gibi tecrübeli golcüleri gündemine alan yönetimin, Hırvat golcüde sona yaklaştığı öğrenildi.Siyah - beyazlı yönetimin, Mitrovic’in menajeriyle kurduğu iyi ilişkileri, devam ettirme niyetinde olduğu bildirildi. Bir süredir Mandzukic’i kiralamayı çok isteyen Beşiktaş’ın, Martinez’in raporlarını beklerken, Hırvat golcüyü kiralamayı da zorladığı ortaya çıktı.
Beşiktaş’ın sol beki Adriano’nun, Juventus’un gündemine gelmesini de fırsat bilen siyah-beyazlı yönetim, Mandzukic’i kiralayamaması durumunda diğer alternatiflere bakacak.Kartal’ın ikinci sırasında, bonservisi Shakhtar Donetsk’te bulunan Ukraynalı Pylyp Budkivsky’nin bulunduğu dile getirildi.
Öte yandan Beşiktaş’a geri gelmeyi çok isteyen Demba Ba’nın sağlık raporlarını yakından inceleyen Beşiktaş Yönetimi, Senegalli oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakmıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, maç eksiği olmayan bir forvet istemesi nedeniyle siyah - beyazlı yönetim, eski futbolcusunu gündem dışı bıraktı.
Skorer
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar