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Beşiktaş'a yeni bir forvet adayı!
23 Ocak 2017 , 16:39
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AJANSSPOR ÖZEL-
Beşiktaş'ın gündemine Bundesliga 1 takımlarından Hoffenheim'ın Alman golcüsü Sandro Wagner'i aldığı öğrenildi.
Almanya'da yaşayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ali Polat Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Mario Gomez Beşiktaş'taki günlerini özlüyor. Bu nedenle Siyah-Beyazlı takıma dönmek istiyor. Bana göre Ocak ayında gelişme olabilir. Beşiktaşlı yetkililer Bayern Münih'in son maçını izlemeye geldiler, kendileriyle bir araya geldik. Hoffenheim'da oynanayan Wagner'i önerdim. Oyuncu Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan; 29 yaşındaki santrfor bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 18 maçta 11 gol kaydetti.
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