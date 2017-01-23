Beşiktaşlı yöneticilerden transfer açıklaması!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Daha yolun çok ortasındayız, önemli olan sonuna kadar götürmek" diyen Ahmet Nur Çebi, transferi gündemde olduğu iddia edilen Demba Ba ile ilgili de konuştu. Çebi, "Demba Ba gittiği günden bu yana gelmek istiyor. Şimdilik böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

"Almış olmak için transfer yapmıyoruz" diyen Albayrak ise, "Devre arasında istediğimiz oyuncular boşta değil. Forvet dışında kanat oyuncusu gündemimizde yok ama forvet transferi de olmayabilir. Demba Ba bize gelmek istediğini iletti ama gündemimizde yok. Mario Mandzukic de gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.