- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bursaspor, Prosinecki ile görüşecek!
23 Ocak 2017 , 16:16
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak, Azerbaycan’da teknik adamlık için Prosinecki ile görüşecek.
Bursaspor Teknik Direktörlüğü için yabancı bir hoca adayını Hırvat teknik adam Robert Prosinecki olarak belirledi.
Azerbaycan Milli Takımı’nın başında bulunan Prosinecki ile görüşmek için Azerbaycan’da bulunan Yüksel Çolak tecrübeli hoca ile anlaşma zemini arayacak.
(Bursa.com)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar