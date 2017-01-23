Bursaspor, Prosinecki ile görüşecek!

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak, Azerbaycan’da teknik adamlık için Prosinecki ile görüşecek.

Bursaspor Teknik Direktörlüğü için yabancı bir hoca adayını Hırvat teknik adam Robert Prosinecki olarak belirledi.

Azerbaycan Milli Takımı’nın başında bulunan Prosinecki ile görüşmek için Azerbaycan’da bulunan Yüksel Çolak tecrübeli hoca ile anlaşma zemini arayacak.

(Bursa.com)