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Bursaspor'da gündem kalabalık
23 Ocak 2017 , 08:36
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Hamza Hamzaoğlu’nun görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarını yoğunlaştıran Bursaspor’a çok sayıda isim öneriliyor.
Samet Aybaba ilk hedef
Zico ile anlaşma sağlayamayan Yeşil- Beyazlılar’da yönetimin Samet Aybaba üzerinde fikirbirliğine vardığı belirtiliyor. İtalyanlar’ın tecrübeli ismi Davide Ballardini, Slovenyalı Srecko Katanec ve bir dönem Lazio’yu da çalıştıran Edi Reja’nın da önerilen isimler arasında olduğu ifade edildi. Yönetim son kararını bugün verecek.
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