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''Bursaspor'da seve seve çalışırım''

Tarih23 Ocak 2017 , 17:28

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''Bursaspor'da seve seve çalışırım''

Adı Bursaspor'la anılan Elvir Baliç Ajansspor'dan Eyüp Yıldız'a özel açıklamalar yaptı!

"Bursaspor camiasının bana bir ilgisi olduğunu biliyorum. Ayrıca taraftarlardan takımın başına geçmem konusunda çok fazla mesaj alıyorum. Ama şu ana kadar dolaylı yollardan bilgiler geldi, yönetimden ise resmi bir teklif gelmiş değil. Eğer yönetimin böyle bir isteği olursa seve seve sorumluluk almaya hazırım. Bursa'yı kendi evim gibi görüyorum, taraftarların da desteğiyle başarılı olacağıma inanıyorum."

AJANSSPOR Özel Haber / Eyüp Yıldız

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