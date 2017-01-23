Bursaspor'dan teknik direktör açıklaması!

AJANSSPOR ÖZEL- Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu.

Yaşanan teknik direktör kriziyle ilgili konuşan Ademoğlu, "Mustafa Denizli ve Samet Aybaba gündemimizde yok. Prosinecki bizim gündemimize aldığımız bir hoca değil, ismi menajerler tarafından önerildi şu anda hocayı inceliyoruz. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda daha net konuşabiliriz. Hamza hocayla sarılarak ağlayarak ayrıldık. İnşallah bir gün yollarımız kesişecektir." ifadelerini kullandı.