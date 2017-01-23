Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Bursaspor'dan teknik direktör açıklaması!

Tarih23 Ocak 2017 , 18:43

Yorum
Bursaspor'dan teknik direktör açıklaması!

AJANSSPOR ÖZEL- Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu. 

Yaşanan teknik direktör kriziyle ilgili konuşan Ademoğlu, "Mustafa Denizli ve Samet Aybaba gündemimizde yok. Prosinecki bizim gündemimize aldığımız bir hoca değil, ismi menajerler tarafından önerildi şu anda hocayı inceliyoruz. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda daha net konuşabiliriz. Hamza hocayla sarılarak ağlayarak ayrıldık. İnşallah bir gün yollarımız kesişecektir." ifadelerini kullandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me