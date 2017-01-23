Bursaspor'un yeni hocası belli oluyor!

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışına giren Bursaspor Hırvat Teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.

Azerbaycan Milli Takımı'nın başında bulunan Prosinecki ile bugün bir görüşme gerçekleştiren Bursaspor yönetimi tecrübeli teknik adam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor'u çalıştıran Prosinecki'nin önümüzdeki günlerde Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

(Hürriyet)