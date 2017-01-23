Caceres: ''Yaşananlara inanamıyorum''

Trabzonspor'un uzun süre gündeminde kalan, İstanbul'a gelerek birebir bordo mavililerle görüşen Uruguaylı ünlü savunma oyuncusu Martin Caceres için FIFA menajeri Özkan Doğan önemli açıklamalar yaptı.

BİLGİ KİRLİLİĞİ

Uruguaylı oyuncunun Trabzonspor'la görüşmesinde inisiyatif kullanan Doğan, ''Caceres ile ilgili inanılmaz derecede bilgi kirliliği oldu. Oyuncu bundan dolayı çok üzüntü duydu. Trabzonspor'da üzüntü duydu. Sosyal medyada asılsız haberler çok yıpratıcı oldu'' dedi.

SAHTE BELGE, SAKATLIK, ÇIKAR GRUBU...

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Özkan Doğan, ''Dünyanın en iyi 10 stoperinden biri. Barcelona'da oynayan oyuncu kapris yapmadan İstanbul'a geldi. Oyuncunun kesinlikle bir sakatlığı yok. En az Türkiye'de oynayan yabancılar kadar sağlam. 1 yıl önce bir sakatlık geçirdi ve son 5 ay Juventus'ta idmanlara katıldı. Bazı gruplar bilinçli şekilde sakatlık imajı vermeye çalıştılar. Trabzonspor'u zamanında dolandıranlar, rant uğruna biliçli bir şekilde Trabzonspor ve oyuncuyu baltalamaya çalıştılar. Ekonomik ve sakatlık açısından hiçbir sorun yok. Böyle bir algı yaparak insanların kafasını karıştırdılar. Sağlık testlerinin hepsinden geçti. Ben FIFA menajeriyim ve Caceres'in temsilcisiyim. Bazı insanlar menajerlik parasından dolayı olmadı diye yalan haberler yaptılar. Benim adıma sahte belge düzenleyip haber yaptılar. Onların hepsini mahkemeye verdim. Sahte belgeyi imzasız servis ettiler bunlarla mahkemede görüşeceğiz. Biz 1 TL komisyon talep etmedik. Benim ekibim profesyonel insanlarız'' ifadelerini kullandı.

CACERES: ''YAŞANANLARA İNANAMIYORUM''

Caceres'in yaşananlarla ilgili kendisine söylediklerini de paylaşan Doğan, ''Caceres bunlara inanamadığını söyledi. 'Benim sakatlığım yok. Benim sakatlığım olsa ilk teklifte gelirdim, 3. teklifte geldim' dedi. Caceres Trabzonspor'un dönüş biletini alma teklifini reddetti ve kendisi aldı bileti. Caceres'İ değersizleştirip, sakat imajı yarattılar. Buna çok üzülüyoruz''

2O TAKIMDAN TEKLİF ALDI. URUGUAY MİLLİ TAKIMINA ÇAĞIRDILAR. FIFA'YA BAĞLI HASTANELERDEN SAĞLIK RAPORU

FIFA'ya bağlı hastanelerden sağlık raporunu göndereceğim. Caceres'in sakat olmadığını herkes görecek. Caceres bundan sonra Türkiye'ye gelmez.

Diğer Türk takımlarından başka teklifler gelmedi. Caceres'e Trabzon'un güzelliklerini anlattık. Trabzonspor son derece iyi misafir etti Caceres'i. Caceres'e 20'ye yakın teklif var. Tüm dünyadan teklifler var. Uruguay milli takımına da çağrılıyor.

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