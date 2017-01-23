Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Çakır federasyona şikayet edilecek

Tarih23 Ocak 2017 , 08:38

Yorum
Çakır federasyona şikayet edilecek

​Dursun Özbek ile kurmaylarının, hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’le görüşeceği ve yaşanan mağduriyeti iletecekleri öğrenildi. 

Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, Çakır için “Bir devin çöküşü, amip gibi kendini bitiriyor. Artık düdüğünü bıraksın!” şeklinde ağır sözler sarf ederken, yönetim işin peşini bırakmayacak.

Dursun Özbek ile kurmaylarının, hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’le görüşeceği ve yaşanan mağduriyeti iletecekleri öğrenildi. 

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri