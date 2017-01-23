Çakır federasyona şikayet edilecek

​Dursun Özbek ile kurmaylarının, hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’le görüşeceği ve yaşanan mağduriyeti iletecekleri öğrenildi.

Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, Çakır için “Bir devin çöküşü, amip gibi kendini bitiriyor. Artık düdüğünü bıraksın!” şeklinde ağır sözler sarf ederken, yönetim işin peşini bırakmayacak.

Dursun Özbek ile kurmaylarının, hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’le görüşeceği ve yaşanan mağduriyeti iletecekleri öğrenildi.

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