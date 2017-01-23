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Carole'un Cüneyt Çakır isyanı!
23 Ocak 2017 , 12:14
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Karabükspor maçında penaltı pozisyonunun kahramanı Lionel Carole isyan etti: Hakem emeğimizi çaldı...
Kardemir Karabükspor deplasmanında Cüneyt Çakır'ın G.Saray'ın aleyhine verdiği penaltının ardından Lionel Carole patladı.
İşte Carole'un sözleri: "Böyle karar olmaz çünkü rakibe hiç dokunmadım. Sanırım hakem, attığımız golün etkisinde kaldı veya taraftar baskısı hata yaptırdı. Sonuç olarak emeğimiz çalınmış oldu. Maçtan sonra bu pozisyonu izleyenler, penaltı çalana güler!” Karabükspor-Galatasaray maçı bitti, yankıları ise devam ediyor... Karşılaşma sonrasında Sarı-Kırmızılı yönetim, hakem Cüneyt Çakır’a isyan ederken, sosyal medyada da taraftarlar çalınan penaltıya büyük tepki gösterdi. Hakem yorumcularının hepsi 30. dakikada Seleznyov’un yerde kaldığı pozisyonda Carole’ün müdahalesinin olmadığını söylerken, olayın kahramanı Carole da Çakır’ı hedef aldı. Fransız sol bek pozisyonu anlatırken, “Ben orada rakibe hiç dokunmadım. Hakem düdüğü çalınca çok şaşırdım. Çünkü temasım yok. Böyle karar olmaz. Sanırım attığımız golün etkisinde kaldı veya taraftar baskısı hata yaptırdı. Sonuç olarak hakem emeğimizi çalmış oldu” dedi.
‘Anlam veremiyorum’
Penaltıya anlam veremediğini söyleyen Carole, “Samimi şekilde söylüyorum ki; orada ben rakibi düşürsem asla itiraz etmezdim. Ama dokunmadım. Maçtan sonra pozisyonu izleyenler, buna penaltı çalan güler!” ifadesini kullandı. Galatasaray 1-0 öndeyken, 30. dakikada Çakır’ın verdiği penaltı sonrası Seleznyov ağları sarsmış ve skoru 1-1’e getirmişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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