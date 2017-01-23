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Cenk Tosun maça devam edemedi!

Tarih23 Ocak 2017 , 20:39

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Cenk Tosun maça devam edemedi!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ı Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Cenk Tosun sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 

13. dakikada attığı kafa golünün ardından gol sevinci esnasında arkadaşlarına belinin ağrıdığını söyleyen Cenk kenarda kısa bir süre tedavi oldu.

Fakat ağrılara dayanamayan milli golcü 36'da yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. 

Cenk 17. dakikada itirazdan dolayı sarı kart görmüştü. 

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