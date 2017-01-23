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Emre Belözoğlu farkı!

Tarih23 Ocak 2017 , 14:54

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Emre Belözoğlu farkı!

Lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Medipol Başakşehir'in takım kaptanı ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski takım kaptanı olan Emre Belözoğlu, bu maçta 90 dakika sahada kaldı.

Emre Belözoğlu'nun eski takımına karşı olan istatistikleri dikkat çekti.

Emre Belözoğlu'nun dün akşamki Fenerbahçe performansı bu sezonki lig ortalamalarının üzerine çıktı.

Emre'nin Fenerbahçe maçı ve Lig ortalama performansı şöyle;

                (Sezon ortalaması) - (Fenerbahçe)

Kilit pas                       1,5      -       1
İsabetli pas                   50       -      52
Topla buluşma               75       -      81
Yaptığı faul                   1,3      -      4
Top kapma                   1,8      -      3
Başarılı ikili mücadele   4,9      -      5

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