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Engin: ''Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmez!''
23 Ocak 2017 , 23:29
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Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın farklı kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın şampiyon olacağını iddia eden Engin, "Liglere ara verilmesi gibi bir durum olmazsa Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmez. 5 MHK Beşiktaş'ın aleyhine de çalışsa şampiyonluğu engelleyemez. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kaybetmesi, Abdülkerim Durmaz'ın uzaya gitmesiyle aynı gibi bir şey." dedi.
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