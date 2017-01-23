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Engin: ''Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmez!''

Tarih23 Ocak 2017 , 23:29

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Engin: ''Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmez!''

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın farklı kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın şampiyon olacağını iddia eden Engin, "Liglere ara verilmesi gibi bir durum olmazsa Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmez. 5 MHK Beşiktaş'ın aleyhine de çalışsa şampiyonluğu engelleyemez. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kaybetmesi, Abdülkerim Durmaz'ın uzaya gitmesiyle aynı gibi bir şey." dedi.

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