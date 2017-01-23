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Fabri: ''Penaltı değildi''

Tarih23 Ocak 2017 , 22:16

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Fabri: ''Penaltı değildi''

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fabri'nin sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle: 

"Galibiyet bugün çok önemliydi. Takım arkadaşlarımla beraber bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. 

İnsan haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler verebiliyor. Penaltı pozisyonunda topa dokunmuştum. Hakemler bazen doğru, bazen yanlış kararlar veriyor. Bence penaltı değildi.  En son pozisyonda oldu alnımdaki yara".

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