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Fenerbahçe için olay iddia! Schweinsteiger...

Tarih23 Ocak 2017 , 09:32

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Fenerbahçe için olay iddia! Schweinsteiger...

Ofansif orta arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de son olarak Bastian Schweinsteiger ismi gündeme geldi.
 
Bayern Münih'ten Manchester United'a Hollandalı teknik adam Louis van Gaal tarafından transfer edilen Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger, takımın başına Portekizli Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte fazla forma şansı bulamadı. 
 
Yıldızı bir türlü Mourinho ile barışmayan 32 yaşındaki futbolcu, kendisine kulüp aramaya başladı. 
 
Almanya Milli Takımı'nı da bıraktığını açıklayan orta saha oyuncusunda flaş gelişme yaşandı. Menajerlerin Bastian Schweinsteiger'i Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi.

(Habertürk)

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