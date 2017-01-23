Fenerbahçe transferi açıklıyor!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.

Öncelikli olarak Sergiy Sydorchuk'u transfer etmek isteyen sarı lacivertliler, Dinamo Kiev başkanının uzlaşmaz tutumu nedeniyle bu transferden vazgeçmek zorunda kaldı.

D.KIEV BAŞKANININ OLUMSUZ TAVRI NEDENİYLE ALİ YILDIRIM TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Futboldan sorumlu yönetici Ali Yıldırım, Sydorchuk için önceki gün yaptığı son temasın ardından, bu dosyayı kapatma kararı aldı.

Bu nedenle ikici planı devreye sokan sarı lacivertliler Juventus'ta forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernanes'in kiralık olarak transfer etmeye karar verdi. Kulübüyle 2018 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için görüşmeler final aşamasında. Fenerbahçe, orta sahada iki yönlü oynayabilen tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni orta sahasını 1-2 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM, EMENİKE'NİN KİRALIK GİTMESİNE KARŞI; SATILMASINI İSTİYOR

Gönderilmesi düşünülen Miroslav Stoch'a takım aranırken, gözden çıkarılan bir diğer isim Emmanuel Emenike için temsilciler Lokomotiv Moskova'yı ikna etti. Ancak Rus temsilcisi Nijeryalı oyuncuyu kiralık olarak almak istiyor, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ise bu teklife karşı çıkıyor. Yıldırım, "Verdiğimiz şansları değerlendiremedi. Kiralık veriyoruz, sezon sonunda yine geliyor. Aynı şeyin olmasını istemiyorum. Satışını gerçekleştirin" talimatı verdi.

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