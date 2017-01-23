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Fenerbahçe-Amed maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih23 Ocak 2017 , 12:07

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Fenerbahçe-Amed maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Amed Sportif Faaliyetler maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak eden futbolseverler haberimizden tüm detayları görebilirler.
 
Fenerbahçe Amed Sportif Faaliyetler maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda mücadele eden Fenerbahçe, grubun son maçında Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i evinde ağırlayacak.

Bu mücadele 25 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak ve A2 kanalından naklen yayınlacak.

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