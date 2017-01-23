- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe-Amed maçı saat kaçta, hangi kanalda?
23 Ocak 2017 , 12:07
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe Amed Sportif Faaliyetler maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak eden futbolseverler haberimizden tüm detayları görebilirler.
Fenerbahçe Amed Sportif Faaliyetler maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda mücadele eden Fenerbahçe, grubun son maçında Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i evinde ağırlayacak.
Bu mücadele 25 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak ve A2 kanalından naklen yayınlacak.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar