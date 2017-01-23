Fenerbahçe'de Lens'in yerine Rachid Ghezzal!

Fenerbahçe performansından çok memnun olduğu Jeremain Lens için Sunderland'le masaya oturmuştu. Ancak İngiliz ekibi "9.2 milyon euronun altında hiçbir rakamı kabul etmeyiz" deyince pazarlıklar sona ermişti.



Sarı-lacivertliler görüşmeleri sezon sonuna ötelerken gündeme yeni bir isim geldi: Rachid Ghezzal. 24 yaşındaki Cezayirli, yeni transfer Memphis Depay'a ödenecek parayı duyunca ayrılık kararı aldı.



Kontratı sezon sonu bitecek olan Ghezzal, Depay'a verilecek paranın yarısına imza atmayacağını söyledi. Gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek isteyen Kanarya da devreye girdi.

(Sabah)