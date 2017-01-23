Fenerbahçe'yi neden seçti?

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı genç kanat oyuncusu Oleksandr Karavaiev, Ukrayna basınına bir röportaj verdi ve düşüncelerini dile getirdi.

Fenerbahçe'den teklif aldığı sırada tatilde olduğunu dile getiren Ukraynalı sağ kanat, "Tatildeyken menajerim Vadim Shabliy'i aradım ve Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini söyledi" derken, kendisine başkta takımların da ilgisi olduğunu ancak bunların konuşma düzeyinde kaldığını vurguladı.

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesininin nedenini, "Tüm kupalarda zirveye oynayan büyük bir kulüp" sözleriyle açıklayan Karavaiev, sarı lacivertlilerin Zorya'da kiralık olarak forma giyen Ivan Petryak'la ilgilendiği yönündeki soruya da "Konuyla ilgili hiçbir şey duymadım. Bu, yönetimler düzeyinde olan şeyler" diye cevap verdi.

"Fenerbahçe'de seni en çok ne etkiledi?" sorusu üzerine Karavaiev, "Organizasyonun seviyesi. Her şey detaylandırılmış ve futbolcular için yapılıyor. Sadece saha içinde değil, günlük hayatta da" dedi.

Teknik direktör Dick Advocaat ile eski hocası Yuriy Vernydub'un antrenman metotları arasında fazla fark olmadığını da kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki taraftarların futbola çok düşkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe formasıyla attığı ilk golünü kendisine güven ve güç verdiğini söyleyen Karavaiev, "Kaybedecek zaman yok. Sezon sonuna kadar kiralıksınız, bu nedenle kısa bir periyotta kendinizi maksimum şekilde göstermelisiniz" diye konuştu.

"Eğer Fenerbahçe'de her şey iyi giderse ancak Shakhtar seni geri çağırırsa neyi tercih edersin?" sorusuna da cevap veren 24 yaşındaki sağ kanat, "Bunun üzerine düşünmüyorum. Kiralık anlaşmam var ve üzerime düşeni yapıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki diğer Ukraynalı oyuncularla iletişime geçmediğini söyleyen Karavaiev, Fenerbahçe ve Zorya'daki saha içi görevleri arasında bir değişiklik olmadığını kaydederek, "Temelde, bir şey değişmedi. Teknik direktör , Zorya'da belirlenen aynı görevleri önüme koydu. Ben de, hepsini yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Robin van Persie ve Sow gibi forvetlerle birlikte oynadığı hatırlatılan 24 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, "4 asistim var. Atağı tamamlamk için daha çok fırsatım olacak çünkü forvetler üzt düzey" diyerek sözlerini tamamladı.