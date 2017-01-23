Fenerbahçe'yi reddetmişti ancak...

AJANSSPOR- Daha önce adı Fenerbahçe ile anılan Henry Onyekuru'ya İskoç devi Celtic talip oldu.

Africanfootball.com sitesinin haberine göre Celtic, 19 yaşındaki oyuncu için kulübü AS Eupen'e resmi teklifte bulundu.

Nijeryalı oyuncu kendisiyle ilgilenen birçok takım olduğunu söylerken, "Fransa, Almanya ve Türkiye'den birçok takım beni transfer etmek için girişimlerde bulundu. Şu anda Celtic de ilgileniyor ve benim resmi teklifi sundular. Kulüpler ve menajerim arasında görüşmeler sürüyor. Her şeyin yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli ekibin haricinde Hoffenheim, RB Leipzig ve CSKA Moskova da oyuncuyla ilgileniyordu. Genç oyuncu aralık ayında verdiği röportajda Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulamış fakat takımda kalmak istediğini söylemişti.

Bu sezon 25 resmi maçta görev alan 1997 doğumlu oyuncu 12 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.