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Fernandao'dan Terim'e formalı mesaj!

Tarih23 Ocak 2017 , 19:49

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Fernandao'dan Terim'e formalı mesaj!

AJANSSPOR- Her fırsatta Türk Milli Takımı'nda oynama isteğini söyleyen Fernandao'dan anlamlı bir poz geldi. 

Brezilya golcü üzerinde Milli Takımın formasıyla çektiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e mesajı gönderdi. 

 

Fernandao geçen Brezilya basınına verdiği röportajda Türk Milli Takımı'nda oynamak istemesiyle ilgili çarpıcı sözler söylemişti. 

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