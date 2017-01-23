Forvette kader haftası

Obbi Oulare için Watford’la opsiyonlu kiralama konusunda ön anlaşma sağlayan yönetim, satın alma bedeli için 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) teklifte bulundu. Siyah-Beyazlılar, bu isme ek olarak 2 sezon önce Shanghai’ye gönderdiği Demba Ba’yı da gündeme aldı.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da son olarak gündeme Obbi Oulare gelmişti. Sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Zulte Waregem’de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki golcünün, kulübü Watford’a geri dönmesi sonrasında menacerler aracılığıyla takıma önerilmesinin ardından yönetim, bu isim için harekete geçmişti. Genç yıldız adayıyla yaptıkları ilk görüşmeden olumlu geri dönüş alan Beşiktaşlı idarecilerin, oyuncunun kulübüyle de el sıkıştığı bildirildi. Ada temsilcisiyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ön anlaşma sağlayan yönetimin, sözleşmedeki madde için 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL)öneride bulunduğu ve Watford’tan bu konuda cevap beklediği ifade edildi.

Hedef Konya’ya yetiştirmek

Siyah-Beyazlı yönetimin, opsiyon maddesi için yaptıkları teklife bu hafta içerisinde geri dönüş yapılmasını beklediği, transferin olumlu cevap gelmesi sonrasında zaman kaybetmeden gerçekleştirilebileceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın, takımın yeni forvetini 30 Ocak’ta Konyaspor’la oynayacakları Konyaspor maçına yetiştirmeyi planladığı bildirildi.

Ba maliyetsiz dönecek

Forvet transferini bu hafta içerisinde bitirmeyi planlayan yönetim, 2 sezon önce Shanghai Greenland Shenhua’ya 11 milyon Euro (44 milyon TL) karşılığında gönderdiği Demba Ba’yı da gündemine aldı. Yeni takımında başarılı bir görüntü sergilese de 17 Temmuz 206’da Shanghai SIPG’le oynadıkları karşılaşmada ayağının kırılması sebebiyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kalan Senegalli, menaceri aracılığıyla dönmek istediğini yönetime iletti. Kulübü Shanghai Shenhua’nın da Çin’de değişen yabancı futbolcu kuralını ve yıldız ismin sakatlığını göz önünde bulundurarak Demba’ya gidiş izni verdiği bildirildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, maliyetsiz olması sebebiyle Demba Ba’yla temasa geçtiği, sağlık durumuyla ilgili son raporunun ardından girişimlere başlayacağı ifade edildi.