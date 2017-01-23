Galatasaray taraftarından mail kampanyası..

Galatasaray taraftarları, Sosyal Medya üzerinden başlattıkları mail kampanyasıyla eski başkanları Ünal Aysal'ı tekrardan göreve çağırdı.

Facebook, Twitter, İnstagram üzerinden organize olan Sarı-Kırmızılı taraftarlar Ünal Aysal'a dönmesi konusunda baskı yaparken, Dursun Özbek ve yönetimine karşı da büyük tepki gösterdiler. Futbolda ki kötü sonuçlar, yapılamayan transferler, erkek basketbolda yaşanan hayal kırıklığı, taraftarı protesto etme noktasına getirdi.