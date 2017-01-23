- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray taraftarından mail kampanyası..
23 Ocak 2017 , 18:21
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray taraftarları, Sosyal Medya üzerinden başlattıkları mail kampanyasıyla eski başkanları Ünal Aysal'ı tekrardan göreve çağırdı.
Facebook, Twitter, İnstagram üzerinden organize olan Sarı-Kırmızılı taraftarlar Ünal Aysal'a dönmesi konusunda baskı yaparken, Dursun Özbek ve yönetimine karşı da büyük tepki gösterdiler. Futbolda ki kötü sonuçlar, yapılamayan transferler, erkek basketbolda yaşanan hayal kırıklığı, taraftarı protesto etme noktasına getirdi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar