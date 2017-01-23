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Galatasaray'da rota yine Kasımpaşa!

Tarih23 Ocak 2017 , 08:23

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Galatasaray'da rota yine Kasımpaşa!

Bu sezon defansın göbeğinde istenen istikrarı yakalayamayan, sakat ve cezalılar nedeniyle kadro çıkarmakta zorlanan Cimbom rotasını tekrar Kasımpaşa'dan Titi'ye çevirdi. Yönetim, 28 yaşındaki stoperin yıl sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle Kasımpaşa'yı ikna edebileceğini düşünüyor..

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