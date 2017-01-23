Gol Krallığı sırası Cenk Tosun'da mı?

Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlarda golcülerin üstün performansı dikkat çekiyor. Süper Lig'de bu sezon 12 gol atan Cenk Tosun, 18. hafta sonunda gol krallığında zirvede yer alıyor.

Şenol Güneş'in Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Gol Kralları ise şu şekilde:

* 1995-96 Şota 25 Gol

* 2004-05 Fatih Tekke 31 Gol

* 2011-12 Burak Yılmaz 33 Gol

* 2015-16 Mario Gomez 26 Gol