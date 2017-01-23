Gözler Tolga Ciğerci'de

Uzun süredir sakat olan ve son lig maçını 20 Kasım’da Fenerbahçe’ye karşı oynayan Tolga Ciğerci’nin tedavisi tamamlandı.

Geçen hafta takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışan gurbetçi futbolcunun, Akhisar maçında da forma giyemeyeceği ancak 20. haftadaki Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda olacağı öğrenildi.

Orta sahada Selçuk İnan’ın yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Tolga’nın geri dönüşünü dört gözle bekliyor.