Şenol Güneş,

"Skor açısından deplasmanda 3 puan aldık, lider olduk ve iyi işler de yaptık. Üst seviyede bir takım olarak, kalite açısından eksiğimiz vardı. Maçtan evvel kağıt üzerinde favoriydik. 0-0'daki oyun kurgusunu maçın genelinde yapamadık. Oyun sonundaki hatalar bizim için iyi değildi. Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyordu, skor rahatlığıyla pozsiyon verdik. Daha kolay galibiyet aldık ancak zor maçlarımız var. Konyaspor maçı olacak. Bu iki maçı geçersek olmulu şeyler düşünebiliriz. Emeği geçen oyunculara ve taraftara teşekkür ediyorum.

Ömer 1 hafta 10 gün hazır değildi. Fizik olarak sıkıntılı Kayseri maçında oynatmayı düşünüyorum. Talisca'yı öne aldım. Forvetsiz oynadık. 1-0 olunca böyle bir hamle yaptık.

Cenk'in belinde spazm olmuş golden önce. Sakatlığının ciddi boyutta olacağını düşünmüyorum. Belinde spazm var, rahat değil.

Hakemlere üzülüyorum Bu baskıdan herkes etkileniyor.. Hakem eleştirisi yaparak ve kendimizi öne çıkartarak, rakiplerimize baskı yapmak istemiyoruz. Hakemler yaptığı hatalarla kendilerini baskı altına sokuyor. Kulübeden gördüğüm pozisyonu, onun daha rahat görmesi lazım. Bizim de anlık tepkimiz oluyor, doğru değil ama oyunun dengesi bozuldu. Ne yapmamız gerektiğini şaşırıyoruz. Geçen hafta penaltı verilmedi, kart verilmedi. Gergin ortamdaki anlık tepkileri doğal karşılıyorum. O kadar da olsun.

Transferle ilgili şunu istiyor, şunu istemiyor yazılıyor medyada. Kimseyle konuşmuyorum. Benim ağzımdan şunu istiyor, bunu istemiyor yazılıyor, Susuyorum. Bazı oyuncuları kovduğum, gönderdiğim söyleniyor. Ben bunları başkana ve yönetime söylerim. Oradan çıkıyor, çıkmıyor, onu bilmem. Benim ağzımdam yazılanları doğru bulmuyorum.