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Hamza Hamzaoğlu Ajansspor'a konuştu!
23 Ocak 2017 , 18:30
Bursaspor ile yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu, Ajansspor'a konuştu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Editörümüz Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, "Bundan sonraki süreçte; Bursaspor için de bizim içinde hayırlısı olsun. Şu anda bir takımda çalışmak istemiyorum. Yaşanan son olayların beni etkilediğini düşünüyorum. Alanyaspor iddiaları gündeme geldi fakat bana gelen resmi bir teklif olmadı. Biraz dinlenmek istiyorum. Bu zaman diliminde yurt dışında maçları ve oyuncuları takip edeceğim. Yurt dışından şu anda gelen bir teklif olmadı" ifadelerini kullandı.
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