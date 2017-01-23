Havada karada tam destek!

ÖZEL bir havayolu şirketinde hosteslik yapan 32 yaşındaki Ceren Kurtuluş, futbola ilgisinin yanı sıra, fanatik Antalyaspor taraftarı özelliğiyle dikkati çekiyor. Uçuş programını Antalyaspor'un maçlarına göre planlayan Kurtuluş, deplasman karşılaşmalarında Eto'o'lu Antalyaspor kafilesini taşıyan uçakta hosteslik yapıp, daha sonra tribünde takımını destekliyor.

Özel havayolu şirketinde hosteslik yapan Ceren Kurtuluş, Antalyaspor sevgisiyle dikkati çekiyor. 17 yaşından itibaren tribünlerde kale arkasında yerini alan ve Antalyaspor maçlarını sürekli takip eden Ceren Kurtuluş, mesleğinin zorluğuna rağmen futbola ilgisini kaybetmedi. Kale arkasında taraftar grupları arasında maçları izleyip Antalyaspor'u destekleyen Ceren Kurtuluş, kırmızı beyazlı takımın oynayacağı maçların tarihine göre uçuş programını belirleyip, tribünde takımını yalnız bırakmıyor. Antalyaspor'un deplasmanda oynayacağı maçlar için yolculuk yapacağı uçakta yetkililerden görevlendirme talep eden Ceren Kurtuluş, fanatiği olduğu takımla farklı kentlere seyahat edip tribünde yer alıyor.



UÇAKTA HEM HOSTES HEM TARAFTAR



Antalyaspor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlara yolculuk ettiği uçakta görev alan Ceren Kurtuluş'un kırmızı beyazlı takıma sevgisi, yöneticilerin ve futbolcuların da beğenisini topladı. Antalyaspor yönetimi de özel uçakla yapılan yolculuklarda havayolu firmasından uçakta görevli hostes olarak Ceren Kurtuluş'un yer almasını talep ediyor. Taraftarı olduğu takımı uzun yıllar tribünde destekleyen Ceren Kurtuluş, uçak yolculuklarında da hostes olarak görev yaparak, iki heyecanı bir arada yaşıyor.



Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı maçı kazanmanın sevinciyle Antalya'ya dönüşünde uçakta yaşanan heyecanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Ceren Kurtuluş, "Görevli olarak takımı taşımak, ayrı bir duygu. Hem ev sahibi olmak hem de tuttuğum takımı ağırlamak beni çok heyecanlandırdı. Galibiyetle döndüğümüzde futbolcularla tezahürat yaptık, hep birlikte eğlendik. Tabi kabin görevlisi olarak sorumluluğu da hissediyorum ama o gururu ve heyecanı da yaşıyorum" diye konuştu.



"ANTALYASPORLU HOSTES CEREN"



Çalıştığı şirkette de 'Antalyasporlu' olarak tanındığını anlatan Ceren Kurtuluş, şunları söyledi:



"Antalyasporlu olarak tanındığım için mesai arkadaşlarım zaman zaman benimle şakalaşıyor. Uçuş planlarımı Antalyaspor'un maçlarına göre ayarlıyorum. Antalya'daki maçları tribünde kale arkasında izliyorum. Deplasman maçlarında uçakta görev alıyorum. Uçuş olmazsa taraftar gruplarıyla otobüsle yolculuk yapıp, başka kentlerde tribünde izliyorum. Deplasman maçlarında ya takımla birlikte uçuyorum ya da tribünde destekliyorum. İkisi de çok güzel bir duygu. Hem takımımı ağırlıyorum hem Eto'o, diğer futbolcular ve yönetimle tanışmış oldum. Onlarla muhabbet ettim ve çok gurur duydum."



"TERCİHİM ATEŞLİ TARAFTARIN YERİ"



Tribün sevgisinin uzun yıllar arkadaşıyla izlediği maçtan sonra oluştuğunu anlatan Ceren Kurtuluş, eşi farklı takımı tutmasına rağmen kendisine desteğini şöyle anlattı:



"Tribünde ateşli taraftarın olduğu yer tercihim. Bağırıp takıma destek vermeyi, yankılandırmayı seviyorum. Uzun yıllar tribünde takımımı destekliyorum. Bu zamanda evlendim, işe başladım, maça gelmeyi hiç bırakmadım. Tribünde kale arkasında maç izliyorum. Eşim İstanbul takımlarından birini tutuyor ve bana saygı duyduğu için tribüne gelmiyor. Geçen sene Sevgililer Günü'nde Eskişehir- Antalyaspor maçı vardı. Ben gitmeye tereddüt ettim ama eşim bana hediye olarak maç bileti almış ve beni maça göndermişti."