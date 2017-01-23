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"Hayatında hakemlik yapmamış bir teyze bile..."

Tarih23 Ocak 2017 , 21:35

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Hayatında hakemlik yapmamış bir teyze bile...

AJANSSPOR - Beyaz TV yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Alanyaspor - Beşiktaş maçında ev sahibi ekip lehine penaltı nedeniyle hakem Alper Ulusoy'u eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yorum yapan ve Alper Ulusoy'un verdiği penaltı kararını ilginç bir benzetmeyle eleştiren Çakar, "Türk hakemlerinin bilinç altları çok kirli. Fabri'nin hareketine plaj futbolunda hayatında hiç hakemlik yapmamış bir teyze bile vermez. Tarihi skandal penaltıyı verirsen tabiki Quaresma'yı da oyundan atamazsın Alper Ulusoy" dedi.

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