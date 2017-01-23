Hernanes'te rakip çıktı!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü Hernanes'e Genoa da talip oldu.

Sky Italia'nın haberine göre orta sahada Miguel Veloso ve Rigoni gibi iki oyuncusu sakat olan Genoa Atalanta'dan Carmona ve Juventus'tan Hernanes'i listeye aldı. Bu iki isim için görüşmeleri sürdüren İtalyan ekibi Hernanes için Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle zorda kaldı.

Uzun bir süredir orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin orta saha için ilk adayının Hernanes olduğunu duyurmuştuk.

Serie A kariyerine 2010'da Lazio ile başlayan 31 yaşındaki oyuncu 2014'te Inter bir sene sonra da Juventus'a transfer olmuştu.