Hikmet Karaman'dan transfer açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Çok ciddi görüştüğümüz, başkanımızın konuştuğu isimler var. Bunları iki gün içinde bitirmek zorundayız." dedi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor önünde iyi oynadıklarını ancak sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Tek tesellilerinin iyi oyun olduğuna değinen Karaman, "Bir seri yakalamak zorundayız. Seri yakaladığımız zaman aşağıdaki takımlardan uzaklaşma şansını yakalayacağız. Kayserispor'un transferdeki hamleleri, Gaziantepspor'un hamleleri, Adanaspor'un birkaç oyuncu takviyesi var ve iyi oynamaya başladılar." diye konuştu.

Karaman, teknik ekip olarak ikinci sezonun içerisinde olduklarını ifade ederek, "10 numara pozisyon ile hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Grünwald ve Bel Hassani'yi çok istedik ama olmadı. Şimdi üzerinde durduğumuz iki yeni isim var. O kadar çok isim geliyor ki kulüp bunların hepsini alır. Alınan ve giden oyunculara bakıldığında oynamayacak oyuncuyu almak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamit Atıntop'un Çaykur Rizespor'a transfer iddialarına değinen Karaman, şunları söyledi:

"Hamit Altıntop ile bir iki kez konuştum ama medyada bu farklı yerlere çekildi. Transfer ile ilgili ciddi konu konuşmadık. Hamit benim çok beğendiğim, güvendiğim, tecrübeli bir oyuncu ama onun kafasındaki projeler başka. Oturup bir araya gelip Konyaspor maçından sonra sohbet etmeyi düşünmüştüm ama direkt Rize'ye geldiğim için olmadı."

Karaman, transfer ihtiyacının olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İki yurt dışından, bir de yurt içinden, çok ciddi görüştüğümüz, başkanımızın konuştuğu isimler var. Bunları iki gün içinde bitirmek zorundayız. Bunlar kendi takımlarında oynayan oyuncular. Takımında oynamayan oyuncular var, teklif ediliyor. Hertha Berlin'in oyuncusu var. Geçen yıl 30 maç kadroya girmiş ama bu sene 7 aydır yok. Hiç oynamamış. Bu riske ben teknik adam olarak giremem. Aldığımız oyuncu direkt katkı yapan oyuncu olmalı."

Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile tek maçlarının kaldığını belirterek, kupada grubu lider kapatmak istediklerini de kaydetti.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Karaman yönetiminde sürdürdü.

İki gruba ayrılan futbolcuların bir kısmı pas çalışması yaparken diğerleri taktik ağırlıklı çalıştı.

Yeşil-mavili ekipte milli takımlarda bulunan Ykaoubu, Diallo çalışmaya katılmadı. Sakatlığı bulunan Janster ise takımdan ayrı koşu yaptı.