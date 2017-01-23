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İddia risk yönetimi oranları 3 kez değiştirdi

Tarih23 Ocak 2017 , 15:48

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İddia risk yönetimi oranları 3 kez değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkarken İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranını 3 kez değiştirdi.

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği, Fenerbahçe'nin lider Başakşehir'i 1-0 yendiği haftada Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'u yenerek liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Kritik mücadele öncesi İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranını 3 kez değiştirdi.

İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranı önce 1.60'dan 1.40'a, sonra 1.40'tan 1.30'a, en son olarak da 1.30'dan 1.25'e düşürdü.

Aytemiz Alanyaspor'un galibiyetine 6.50 oran verilirken, beraberliğe de 4.00 oran verildi.

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