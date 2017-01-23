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İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı..
23 Ocak 2017 , 16:43
Geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, son yolculuğuna uğurlandı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenen anma töreninin ardından Cavcav'ın cenaze namazı, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.
Kocatepe Camisi'nde Cavcav'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yetkililer, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bazı futbol kulüplerinin başkanları, spor federasyonları başkanları ve teknik direktörler hazır bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazından ayrılırken kendisine başkent ekibinin atkısını hediye eden taraftarlarla bir süre sohbet etti.
Cavcav'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Cavcav'ın mezarına toprak attı.
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