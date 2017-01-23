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İlhan Cavcav'ın son isteği...
23 Ocak 2017 , 20:17
Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'a konuştu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Ali Ademoğlu önceki gün vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın son istediğini açıkladı. Ademoğlu sözlerini şöyle devam etti:
"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav Stancu transferinde Bursaspor'dan Mert Örnek'i istedi. Biz de Başkan Cavcav'ın bu isteğini kabul etmedik"
Ülkemizde Orduspor, Galatasaray, Gençlerbirliği formalarını terleten Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla 99 resmi maça çıktı. Rumen forvet bu mücadelelerde 36 gol atma başarısı gösterdi.
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