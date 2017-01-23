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İşte Quaresma'nın kaderi!
23 Ocak 2017 , 00:59
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş'ın Ricardo Quaresma ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığını, opsiyon içermeyen ve 2020'ye kadar sürecek olan yeni anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
Her fırsatta yaptığı açıklamada, “Futbolu, Portekiz’in ardından ikinci yuvam olan Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” diyen yıldız futbolcunun da bu öneriye olumlu yanıt verdiği ve tarafların 2020’ye kadar sürecek anlaşma konusunda el sıkıştığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun alacağı maaş, şu anda kazandığı gibi 1.6 milyon Euro olacak.
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- Spor Toto Süper Lig
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