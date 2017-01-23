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Jem'i denemeye çıkarıyorlar!
23 Ocak 2017 , 21:31
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Jem Paul Karacan Ada yolcusu.
İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City resmi Internet sitesinden yaptığı açıklamada Türk oyuncunun Norwich City U23'ün Portsmouth ile oynayacağı Premier League Kupası maçında denenme amacıyla forma giyeceğini bildirdi.
2008 ile 2015 yılları arası Reading forması giyen Jem devre arasında Galatasaray'dan 250 bin Euro sözleşme fesih bedeliyle gönderilmişti.
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- Galatasaray
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