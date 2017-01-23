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Kartal liderlik için sahaya çıkıyor!

Tarih23 Ocak 2017 , 00:04

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Kartal liderlik için sahaya çıkıyor!

Beşiktaş Süper Lig'de 18. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 38 puanla lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde olan Beşiktaş 18. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından liderlik şansını yakalayan Beşiktaş, bu şansı Alanyaspor karşısında arayacak..

Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor'da teknik direktör henüz netleşmedi.

İki ekip arasındaki karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'a Ali Saygın Ögel ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.

Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Arena'da 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele  beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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