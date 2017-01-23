- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kartal liderlik için sahaya çıkıyor!
23 Ocak 2017 , 00:04
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş Süper Lig'de 18. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 38 puanla lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde olan Beşiktaş 18. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından liderlik şansını yakalayan Beşiktaş, bu şansı Alanyaspor karşısında arayacak..
Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor'da teknik direktör henüz netleşmedi.
İki ekip arasındaki karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'a Ali Saygın Ögel ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.
Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Arena'da 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar