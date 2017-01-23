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Kayserispor'da 1 af, 4 kadro dışı!
23 Ocak 2017 , 17:16
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- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Kayserispor, golcü oyuncu Welliton'un affedildiğini, 4 futbolcunun ise kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle:
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Son günlerde yaptığı transferler, güçlü bir takım olma yolunda attığı adımlar, şehrimizden ve taraftarlarımızdan kendisine verilen desteklerle gündeme gelen KAYSERİSPORumuzun, fahri yönetim ve teknik heyetinin yaptıkları toplantı sonucunda;
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Son günlerde yaptığı transferler, güçlü bir takım olma yolunda attığı adımlar, şehrimizden ve taraftarlarımızdan kendisine verilen desteklerle gündeme gelen KAYSERİSPORumuzun, fahri yönetim ve teknik heyetinin yaptıkları toplantı sonucunda;
3. Bugün saat 16:00’da, şehrimizde ilk antrenmanını yapacak olan takımımızın her hafta ilk 3 antrenman basına açık olacaktır. Bu konudaki ilave gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…
KAYSERİSPOR KULÜBÜ
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