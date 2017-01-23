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Kerem Demirbay geliyor mu?
23 Ocak 2017 , 16:20
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığından bahsedilen Kerem Demirbay için eski menajeri ve yakın arkadaşı Ergin Yücetaş önemli açıklamalar yaptı.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yücetaş, ''Kerem Demirbay'ı 7 aya kadar ben temsil ediyordum. Daha önce Galatasaray ile alakalı resmi bir teklif gelmedi. Kerem'in Hamburg ile sözleşmesi vardı. O zaman Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyordu. Şu an için birçok kulüp Kerem ile ilgileniyordu. Kerem şu an takımından ve hocasından çok memnun. Bana kalırsa sezon sonuna kadar takımında kalacak. Ondan sonrasını bilemiyorum'' dedi.
TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI TERCİH EDER
Yücetaş, ''Kerem'e Türkiye A Milli Takım'ından bir davet gelirse, Kerem'in tercihi Türk Milli Takımı olacaktır'' diye konuştu.
SİNAN KURT'A 3 BÜYÜK TAKIM TALİP OLDU
Temsil haklarını elinde bulundurduğu Sinan Kurt hakkında da açıklama yapan Ergin Yücetaş, ''Sinan Kurt ile 5 senedir birlikte çalışıyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. 2 sene önce Bayern Munih'e transfer oldu. Forma şansı bulamadı ve geçen sezon da Herta Berlin'e transfer oldu. Sinan Kurt ile ilgili Türk kulüplerinden teklif var ama o Almanya'da kalmak istiyor. Sinan Kurt'a 3 büyük takımlardan da ilgi vardı. Sinan'ın önceliği Almanya'ydı'' dedi.
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