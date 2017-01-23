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Kıran kırana Eduardo Vargas pazarlığı
23 Ocak 2017 , 10:02
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, Şilili golcü Eduardo Vargas'ı Aslan yapmakta kararlı. Sarı-kırmızılılar 7 milyon Euro’da ısrarcı, Almanlar 8.5 milyon Euro’ya kadar indi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Eduardo Vargas için girişimlerini hızlandırdı. Şilili oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılı yönetim, Hoffenheim'a resmi teklifi yapmış ve bonservis pazarlıklarına başlamıştı. Almanlar 10 milyon Euro'dan kapı açsa da sarı-kırmızılı yönetim, istenen rakamı 8.5 milyon Euro'ya kadar düşürdü.
Galatasaray yönetimi, 7 milyon Euro'ya inilmesi halinde Vargas'ı renklerine katacak. Görüşmeler devam ediyor.
Amk
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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