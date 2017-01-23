Leicester teklifi beğenmedi!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın forvet adaylarından Leonardo Ulloa'ya resmi teklif gitti.

Sky Sports'un haberine göre La Liga ekiplerinden Alaves, Ulloa için Leicester City'ye 1.7 milyon Pound'luk bir teklif sundu. Bu teklif İngiliz ekibi tarafından yeterli bulunmadı.

Geçen hafta takımdan ayrılma isteğini yönetime bildiren Arjantinli golcü bu sezon sadece bir Premier League maçına ilk 11'de başlamıştı.

Leicester City Teknik Direktörü Claudio Ranieri yeteri kadar forma giyme şansı bulamadığını düşünen 30 yaşındaki forveti takımda tutmak istiyor.

Ulloa'nın menajeri ise son yaşananlardan rahatsız. Ranieri'yi yalancılıkla suçlayan menajer, kendilerine verilen sözleşme uzatma sözünün tutulmadığını düşünüyor.

Leicester City geçen yaz Ulloa için Swansea City'den gelen 9 milyon Pound'luk teklifi reddetmişti.

Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2018'de sona eriyor.