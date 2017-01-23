- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Marcelo gollerinin sırrını açıkladı!
23 Ocak 2017 , 22:21
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Bügün deplasmanda kazanmak bizim için önemliydi. Bu maçla beraber liderliğe yükseldik. Önümüzdeki hafta Konya maçı var. Böyle devam etmek istiyoruz."
Bu sezonki 3. golünü atması üzerine: "İdmanlardan sonra yardımcı hocamız Miguelle birlikte bol bol kafa çalışıyoruz. Gollerime devam etmek istiyorum."
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar