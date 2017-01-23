Marcelo gollerinin sırrını açıkladı!

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, 4-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Bügün deplasmanda kazanmak bizim için önemliydi. Bu maçla beraber liderliğe yükseldik. Önümüzdeki hafta Konya maçı var. Böyle devam etmek istiyoruz."

Bu sezonki 3. golünü atması üzerine: "İdmanlardan sonra yardımcı hocamız Miguelle birlikte bol bol kafa çalışıyoruz. Gollerime devam etmek istiyorum."