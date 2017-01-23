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Markovic'in yeni adresi belli oldu!

Tarih23 Ocak 2017 , 20:03

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Markovic'in yeni adresi belli oldu!

AJANSSPOR- Eski Fenerbahçeli Lazar Markovic'in yeni takımı belli oldu. 

Liverpool kulübünden yapılan açıklamada Sırp kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Premier League ekibi Hull City'ye kiralandığı duyuruldu. 

Sezonun ilk yarısını Portekiz Ligi'nin köklü ekiplerinden Sporting'de geçiren Markovic büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi üç tarafın da uzlaşmasıyla feshedildi.

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