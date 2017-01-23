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Markovic'in yeni adresi belli oluyor!
23 Ocak 2017 , 17:27
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AJANSSPOR- Sporting CLube de Portugal'den (CP) ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lazar Markovic ile bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
O Jogo gazetesinin haberine göre Serie A ekiplerinden Sampdoria, Markovic'in sezon sonuna kiralanması için oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Dün İngiliz basınında yer alan haberlerde Premier League'de kalma mücadelesi veren Hull City'nin Markovic'i istediği iddia edilmişti.
Bu sezon 14 karşılaşmada 608 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu 2 gollük bir katkı sağladı. Markovic'in bonservisi halen Liverpool'da bulunuyor.
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