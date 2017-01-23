Martinez Beşiktaş'a mı geliyor?

AJANSSPOR- Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jackson Martinez'de flaş bir gelişme yaşandı.

Kolombiyalı golcü, teknik direktör Luiz Felipe Scolari tarafından Asya Şampiyonlar Ligi listesine alınmadı. Bu haber Portekiz basını tarafından Martinez'in takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 3 yabancı ile bir Asya kıtasından oyuncu listeye dahil edebiliyor. Scolari 3 yabancı kontenjanında Ricardo Goulart, Alan ve Paulinho'yu tercih etti.

Guangzhou Evergrande ilk maçına 22 Şubat'ta Eastern karşısında çıkacak.

Şimdilerde Portekiz'de bulunan 30 yaşındaki golcü tedavisini sürdürüyor. Martinez geçen sezon 42 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den transfer edilmişti.

Yıldız oyuncunun adı uzun zamandır Beşiktaş ile anılıyor.