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M'Bolhi Rennes'de!
23 Ocak 2017 , 13:22
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
-AJANSSPOR
Antalyaspor'un kendisine kulüp bulmasını istediği Cezayirli kalecisi Rais M'Bolhi, Fransa Ligue 1'de mücadele eden Rennes ile 1.5 seneliğine anlaşma sağladı. Bonservisi Antalyaspor'da bulunan Cezayir'in milli kalecisi, bedelsiz olarak Fransız kulübüne satıldı.
2015-2016 sezonunun başında güney ekibine, Amerika'nın Philadelphia takımından bedelsiz olarak transfer edilen M'Bolhi, geçen sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 19 maçta forma giymişti. 1.90 boyundaki file bekçisi, bu sezon ise hiç forma şansı bulamadı.
Rais M'Bolhi, 2014 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cezayir'in önemli oyuncularından birisiydi.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
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